Vanessa Tamkan (23) hat ein niedliches Schwangerschafts-Update im Netz gegeben! Die Germany's next Topmodel-Kandidatin aus dem Jahr 2019 und ihr Mann Roman sind gerade in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes: Seit mehreren Monaten gibt die Influencerin ihren Fans regelmäßige Updates ihrer Mama-Reise in den sozialen Medien – und jetzt nimmt ihr ungeborener Sohn offenbar volle Fahrt auf: Vanessa berichtete jetzt von Bauchverformungen, Tritten und Co.!

"Mittlerweile verformt sich mein Bauch immer, wenn Baby Tamkan in einer bestimmten Position liegt", berichtete Vanessa in ihrer Instagram-Story und zeigte in einem Clip zusätzlich, wie sich der Kleine mit niedlichen Tritten bemerkbar macht. "Von außen spürt man das auch richtig", betonte sie. Dabei freute sich nicht nur die Influencerin über diese süßen Lebenszeichen ihres ungeborenen Babys, auch der werdende Vater ist davon offenbar fasziniert – die 23-Jährige erklärte: "Besonders für Roman [ist das] total spannend."

Bis die werdenden Eltern ihren kleinen Sohnemann in den Armen halten können, müssen sie sich wohl auch nicht mehr allzu lange gedulden: Vanessa hatte auf Social Media bereits über die anstehende Geburt gesprochen – und ihre Fans dabei über den Zeitraum informiert. "Unser Entbindungstermin ist im Februar", gab das Model bekannt.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Netz-Bekanntheit

