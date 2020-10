Elsa Hosk (31) gibt ein neues Babybauch-Update! Erst Ende September verriet das Victoria's Secret-Model, dass es gemeinsam mit seinem Freund Tom Daly den ersten Nachwuchs erwartet – und sogar schon die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich hat. Seitdem versorgt Elsa ihre Fans im Netz fleißig mit den neusten Update zu ihrem heranwachsenden Fötus und teilte inzwischen auch die ersten Bilder ihres Babybauchs. Jetzt legt die Schwedin aber noch einmal nach und setzt ihre Babykugel erneut in Szene!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie auf einem Stein sitzt, die Augen schließt und die Hände an ihren Bauch legt, sodass ihre kleine Babykugel deutlich zu erkennen ist – und das vor einer absoluten Traumkulisse: Hinter Elsa erstreckt sich das Meer. Sie hat gemeinsam mit ihrem Liebsten einen Ausflug an einen Ort namens Big Sur gemacht, einem bergigen Abschnitt der kalifornischen Mittelküste zwischen den Carmel Highlands und der Stadt San Simeon.

Unter ihren Schnappschüssen im Netz verrät Elsa gelegentlich auch spannende Details – zuletzt zum Beispiel das Geschlecht ihres Babys. Vor rund zwei Wochen schrieb sie unter einen ihrer Beiträge: "Ein kleines Mädchen."

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, Model

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, 2020 auf Instagram

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk im Februar 2020 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de