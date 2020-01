In den vergangenen Monaten gab es im Leben von Yasin einige teifgreifende Veränderungen. Erst im September 2019 nahm der ehemalige Sportlehrer an der Kuppelshow Love Island teil, in der er seine große Liebe Samira kennen und lieben lernte. Kurz nach der Sendung entschloss er sich, für seine Herzdame seine Heimat Memmingen in Bayern zu verlassen und zu ihr nach Hamburg zu ziehen. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, wie er sich nach dem Umzug fühlte.

"Ganz offen: Am Anfang war es schwierig für mich, in Hamburg zu leben. Doch durch meine große Liebe, hat mir mein Gefühl gezeigt, dass ich alles richtig gemacht habe und die Entscheidung das Richtige war", offenbarte er gegenüber Promiflash. Zwischen ihm und Samira läuft es auch jetzt noch sehr gut und die beiden sind mehr als glücklich miteinander. Obwohl auch bei ihnen mittlerweile der Alltag angekommen ist, ist für sie klar: "Das ändert nichts an der Liebe!"

Neben Yasins Beziehungsstatus und seinem neuen Wohnort hat sich auch beruflich viel bei ihm geändert. Seinem Job als Lehrer hat er den Rücken gekehrt. Stattdessen startet er jetzt eine Karriere als Sänger. Sein Cover von "Love Is In The Air" performte der Frauenschwarm am Dienstag zum ersten Mal bei der Silvestershow von RTL 2.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin im Dezember 2019

Instagram / samira.bne Samira, Dezember 2019

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Yasin

