Lisha und Lou haben sich nicht gesucht – aber gefunden! Das YouTube-Paar sorgt seit seinem Einzug in Das Sommerhaus der Stars für mächtig Aufsehen. Zwar hatten sich die beiden im Netz schon einen Namen gemacht, doch dem breiten TV-Publikum dürften sie noch nicht bekannt gewesen sein. Oliver (42) und Amira Pocher (28) ging es in der Hinsicht ähnlich: Die zwei wollen daher alles über Lisha und Lou wissen und fragen die Web-Stars im Rahmen ihres Podcasts unter anderem nach deren Kennenlernen – das schon sehr lange her ist!

Lisha und Lou kommen aus Berlin, genauer gesagt aus dem Bezirk Kreuzberg. Und dort sind sie sich auch zum ersten Mal über den Weg gelaufen: "Wir kennen uns schon aus der Kindheit, aber immer so aus der Parallelstraße", erklärt Lisha in der aktuellen Folge von Die Pochers hier!. Eigentlich hätten sie sich "immer so ein bisschen doof" gefunden. "Weil er war immer mit Typen unterwegs, bei denen ich mir dachte: 'Boah, der macht nur Schwierigkeiten.' Und er fand mich auch nicht so cool", erinnert sich die 33-Jährige. Eine gemeinsame Freundin wurde dann jedoch unverhofft zur Kupplerin…

"Die hat mich angerufen und gefragt: 'Hast du Bock auf einen DVD-Abend? Ich würde einen Kumpel mitbringen, der ist ganz nett'", berichtet Lisha weiter. Als sie die Tür aufgemacht hatte, sei ihr alles aus dem Gesicht gefallen: "Ich dachte mir: 'Oh nein, bitte nicht!" Außerdem hätte Lou sie nicht mal begrüßt, sondern sei gleich zu ihrer Babykatze gelaufen. "Ich mag Männer nicht, die Katzen mögen", stellt die Influencerin klar. Doch Amors Pfeil traf offensichtlich trotzdem ins Schwarze – seit etwa zehn Jahren gehen Lisha und Lou nun schon gemeinsam durchs Leben.

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Netzstars

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

