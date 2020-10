Seit über eineinhalb Jahren sind Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) verlobt. Im März 2019 hielt der Baseball-Profi um die Hand seiner großen Liebe an – im Herbst folgte dann eine große Verlobungsparty. Wann die Vermählung stattfinden wird, steht zwar noch nicht fest, aber dafür verriet J.Los Tochter Emme (12) bereits ein süßes Detail: Sie will auf der Hochzeit ihrer Mutter ein Lied für sie singen!

In einem Gespräch mit E! News erzählte sie: "Ein Lied, das ich singen könnte, wäre eins, dass sie und mich verbindet. Allerdings denke ich auch über ein Lied nach, das für ihre Verbindung zu Alex steht. Aber das Lied, das sie und mich am stärksten verbindet, ist definitiv der Song 'You Are My Sunshine.'" Dieses Lied habe ihre Mutter ihr früher jeden Tag zum Einschlafen vorgesungen, führte die Zwölfjährige weiter aus.

Emme ist die Tochter von Jennifer und Marc Anthony (52) – beide haben auch einen Sohn: Emmes Zwillingsbruder Max (12). Jennifer und Marc waren von 2004 bis 2011 verheiratet. Mit A-Rod ist die 51-jährige Sängerin seit 2017 liiert.

Instagram / arod Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez, September 2019

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz und ihre Mutter Jennifer Lopez

Getty Images J.Los Tochter Emme Maribel Muñiz

