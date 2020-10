Auf dem Land wird wieder verkuppelt – mit Erfolg? Bauer sucht Frau ist in die 16. Staffel gestartet. Moderatorin und Amors rechte Hand Inka Bause (51) gibt also wieder Vollgas, um den ledigen Landwirten auf ihrem Liebesweg zu helfen. Neun Folgen gibt es, in denen die Singles ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Am Montagabend flimmerte die erste Episode über die Bildschirme: Wie hat den Fans der Kuppelshow der Auftakt gefallen?

Wenn es nach den Einschaltquoten geht, hat "Bauer sucht Frau" RTL einen durchaus erfolgreichen Abend beschert. Inka und ihre Schützlinge erreichten im Durchschnitt 4,9 Millionen Zuschauer – Platz eins in der Primetime! Auch das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage zeigt, dass die erste Ausgabe größtenteils überzeugen konnte: 74 Prozent der rund 600 Teilnehmer waren begeistert – die restlichen 26 Prozent wollen zunächst noch abwarten, wie sich das Flirtformat entwickelt.

Was eingefleischten Fans gefehlt haben könnte: das Scheunenfest! Für gewöhnlich startet eine neue Staffel immer mit einer großen Party, auf der sich die Teilnehmer erstmals begegnen. Aufgrund der aktuellen Lage wurde in diesem Jahr jedoch darauf verzichtet.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Lutz, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Inka Bause für die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Moderatorin Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beim Scheunenfest 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de