Was für eine schöne Aussicht – ob Brad Pitt (56) sie noch genießen darf? Seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass der Schauspieler und Oscar-Gewinner mit dem deutschen Model Nicole Poturalski ein Verhältnis haben soll. Weder der Hollywood-Star noch die Berlinerin haben sich bisher zu den Spekulationen geäußert. Dass sich Brad in Nicole verguckt haben könnte, ist aber nicht abwegig. Im Netz präsentierte sich die Laufsteg-Beauty nun von einer ganz besonders heißen Seite!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Foto von ihrem Outfit, das unter anderem aus einem weißen Oberteil besteht: Ihre Bluse rückt ihr Dekolleté gekonnt in den Mittelpunkt – außerdem sieht man, dass die Brünette keinen BH trägt. Brad drückte zwar nicht auf den Herz-Button, aber dafür über 5.000 andere User, die in den Kommentaren auch viele Komplimente hinterließen: "Sieht gut aus", "So wunderschön" und "Oh mein Gott", schrieben ihre Fans unter anderem auf der Foto- und Videoplattform.

Nicole bekommt aber nicht nur positive, sondern auch negative Nachrichten. Vor Kurzem machte sie ihren Hatern eine klare Ansage: "Wenn es konstruktive Kritik ist: Immer her damit! Aber wenn es einfach nur gemein ist, um den anderen zu verletzen – warum? Was habt ihr davon? Fühlt ihr euch dann besser?", fragte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, Oktober 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalskis Ausschnitt

Getty Images / Amy Sussman; Instagram / nico.potur Collage: Brad Pitt, Nicole Poturalski

