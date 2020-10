Ist schon wieder alles aus bei Ferhat (28) und Olivia Laurea? Bei Ex on the Beach funkte es zuletzt eigentlich mächtig zwischen den beiden. Der ehemalige Are You the One?-Teilnehmer und die Sängerin verbrachten nicht nur romantische Stunden in der Privatesuite, sondern turteln auch die übrige Zeit intensiv durch die griechische Liebesvilla. Doch mit einer Aktion hat es sich die Berlinerin jetzt offenbar bei ihrem Flirt verscherzt: Ferhat findet Olivias Ohrfeige für Max Schnabel (22) unterste Schublade und stellt sie zur Rede.

"Für mich ist da schon eine Welt zusammengebrochen", gesteht der 28-Jährige und möchte von seiner TV-Partnerin wissen, warum sie so ausgerastet ist. Für die Rothaarige gehöre Max’ Sex-Gate zu den schlimmsten Dingen, die einer Frau passieren können. Doch das entschuldigt laut Ferhat lange noch nicht einen derartigen Gewaltausbruch. "Wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, ich würde direkt Nein sagen", stellt er klar und wünscht sich, dass Olivia nie wieder zu solchen Mitteln greift.

Doch bereut die 21-Jährige den Beef mit dem Temptation Island-Verführer im Nachhinein? Im Gespräch mit Promiflash redet sie Klartext: Überhaupt nicht! Denn sie sei sich sicher, dass Max Georgia nur für Sex ausgenutzt hat. "Ich habe selbst oft genug schlechte Erfahrungen gemacht mit solchen Männern. Von respektlosem Verhalten über Belästigung, Erniedrigung bis hin zu versuchter Vergewaltigung", führt sie aus und findet das Verhalten des Fahrlehrers weiterhin "ekelhaft".

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

