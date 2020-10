Jessica Hart (34) hatte jetzt doppelten Grund zum Feiern! Das Victoria's Secret-Model gab erst vor knapp zwei Monaten bekannt: Es erwartet sein erstes Kind! Die Blondine verriet auch bereits, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird – sie und ihr Partner James Kirkham bekommen ein Mädchen. Am vergangenen Wochenende fand nun ihre Babyparty statt. Dabei überraschte ihre bessere Hälfte sie mit einem Heiratsantrag!

"Was für ein Tag", schreibt Jessica zu einer Reihe von Schnappschüssen der Feierlichkeiten, die sie auf Instagram teilte. Die baldige Mama erzählt, dass ihre Schwester Ashley Hart für sie eine wundervolle Babyparty organisierte. Diesen Anlass nutzte der Partner der gebürtigen Australierin, um ihr während des Sonnenuntergangs am Traumstrand von Malibu die Frage zu stellen, ob sie seine Frau werden will. "Er machte mir einen Antrag vor allen meinen Freunden. Es war so etwas Besonderes", schwärmt die 34-Jährige, die ihm natürlich mit "Ja" antwortete.

"Wir schweben hier auf Wolke sieben. Ich war wirklich überrascht und bin jetzt einfach hin und weg. Ich hatte keine Ahnung", gesteht die frisch verlobte Jessica. Sie wolle mit diesem Social-Media-Beitrag nun allen Menschen danken, die dabei geholfen haben, diesen Tag so denkwürdig zu machen.

Anzeige

Instagram / jesshart Ashley Hart in Malibu im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jesshart Jessica Hart und James Kirkham in Malibu im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jesshart James Kirkham und Jessica Hart

Anzeige

Wie findet ihr den Zeitpunkt für den Antrag? Einfach perfekt gewählt! Ich finde die Babyparty ungeeignet dafür. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de