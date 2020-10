Was für ein niedlicher Rückblick auf die Kindheit! Miranda Kerr (37) gehört längst zur absoluten Elite der Topmodels: Sie erlangte ihre Bekanntheit nicht zuletzt durch ihren Engel-Status bei der Unterwäschemarke Victoria's Secret und zierte so manches spektakuläre Magazincover. Ihr Erfolg verwundert nicht: Miranda hat nicht nur einen absoluten Traumkörper, sondern auch ein bildhübsches Gesicht – und das offfenbar schon als Kind: Das bewies die Brünette nun mit einem Throwback-Geburtstagsposting für ihren Bruder Matty!

Na, erkannt? Auf Instagram widmete Miranda ihrem Bruder Glückwünsche und liebevolle Worte: "Du bist der aufmerksamste und fürsorglichste Bruder, den sich ein Mädchen wünschen kann. Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück", lauteten die Zeilen zu dem ganz besonderen Foto. Miranda postete nämlich kurzerhand einen Schnappschuss aus alten Tagen. Während Matty als kleiner Junge im Anzug posiert, legt ihm die heutige Laufstegschönheit im fliederfarbenen, langen Kleid die Hand auf die Schulter.

Was bei der Aufnahme direkt ins Auge sticht: Die Schönheit und das zauberhafte Lächeln wurde Miranda quasi in die Wiege gelegt. Das sehen die Fans ganz ähnlich: Sie sind schlichtweg begeistert von dem Kinderfoto! "Soo hübsch", "Wirklich süß" oder "Miranda, du bist so so wunderschön" lauten die Kommentare zum Beitrag.

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und ihr Bruder Matty

Getty Images Miranda Kerr, Model

Getty Images Miranda Kerr im Oktober 2018

