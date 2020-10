Diesen Schnappschuss haben Fans der Royals bestimmt noch nicht gesehen! Im Juli gaben sich Prinzessin Beatrice (32) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (36) in einer kleinen privaten Zeremonie in der Royal Chapel of All Saints in Windsor das Jawort. Das Brautpaar teilte bisher nur wenige Bilder von ihrem großen Tag mit ihren Fans. Auf einer Dankeskarte tauchte jetzt allerdings ein bisher unbekanntes Hochzeitsfoto von Beatrice und Edoardo auf.

Auf Instagram teilte ein Royal-Fan jetzt diese Schnappschüsse von einer Dankeskarte von Sarah Ferguson (61). Die Mutter der Braut bedankt sich damit für die lieben Nachrichten, die ihre Tochter erhalten hat. Darauf ist unter anderem ein hübsches Schwarz-Weiß-Foto zu sehen, auf dem die Frischvermählten Händchen halten und sich überglücklich anstrahlen. "Vielen Dank für Ihre unglaublich liebevollen und unterstützenden Glückwünsche für Beatrice und Edos zukünftiges Glück. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne hat für die beiden gestrahlt. Wir waren alle begeistert, gemeinsam die Liebe zu feiern, die die beiden füreinander empfinden", schrieb Sarah in der Danksagung.

Aber nicht nur die 61-Jährige verschickte nach der Royal-Hochzeit Karten. Auch Beatrice selbst ließ ihren Gästen nach der Feier einen kleinen handgeschriebenen Gruß zukommen. Darin geriet sie über ihre Hochzeit regelrecht ins Schwärmen: "Edo und ich hatten einen wahnsinnig tollen Tag voller einzigartiger Momente mit unserer Familie."

Instagram/TheRoyalFamily, Benjamin Wheeler Prinz Philipp, die Queen, Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Juli 2020

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi bei ihrer Hochzeit im Juli 2020

