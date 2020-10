Schon bald steht im Hause Hofbauer-Barthel ein ganz besonderer Meilenstein an! Im Dezember 2019 hatte Anna Hofbauer (32) in einem emotionalen Interview erklärt, dass ihr Sohnemann etwas zu früh das Licht der Welt erblickt hatte und unter anderem wegen einer Lungenentzündung auf der Intensivstation überwacht werden musste. Doch der kleine Leo erholte sich schnell und feiert in wenigen Wochen tatsächlich schon seinen ersten Geburtstag. Und so klein ist Leo gar nicht mehr, wie eine aktuelle Aufnahme beweist.

In der Regel hält sich Anna mit Bildern ihres Wonneproppen zurück – doch hin und wieder macht sie ganz zur Freude ihrer Fans eine Ausnahme. So postet sie jetzt einen niedlichen Mutter-Sohn-Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie ihren Knirps auf dem Arm trägt. Und Leo hat in den vergangenen Monaten offenbar einen gewaltigen Schub gemacht, wie an seinen langen Beinchen zu erkennen ist.

Neben einem Foto teilt die ehemalige Bachelorette aber auch noch ein paar Zeilen. "Es gibt kein zu viel umarmen, zu viel küssen, zu viel tragen, zu viel halten. Wir verziehen unsere Kinder nicht, indem wir sie zu viel lieben! Weil es nie zu viel Liebe geben kann", hält Anna fest und bekommt für diese Worte jede Menge Unterstützung von ihren weiblichen Followern.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Söhnchen Leo

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer mit ihrem Sohn, Juli 2020

Instagram / anna_hofbauer.official Leo, Anna Hofbauer und Marc Barthel

