Christina Dimitriou steht hinter Aleksandar Petrovic (29)! Bei Are You the One? verbrachte der ehemalige Love Island-Kandidat heiße Stunden mit Mitkandidatin Madleine. Unter der Bettdecke ging es richtig ab und die beiden versuchten danach, die feuchten Überreste ihrer Intimitäten zu verstecken. Doch schon kurz nach Ende der Show wurden zwischen ihnen keine Zärtlichkeiten mehr ausgetauscht. Wegen Unstimmigkeiten gingen Aleks und Maddi bald getrennte Wege. Eine, die trotz jeglichem Beef auf der Seite des Maschinenbauingenieurs steht, ist Ex on the Beach-Star Christina: Sie nahm ihn jetzt in Schutz.

Nach ihrem Einzug in der Villa berichtete Maddi von ihren Erlebnissen mit dem TV-Star und prangerte dabei unter anderem an, dass Aleks sie damals schamlos für Sendezeit ausgenutzt habe. Während Salvatore Vassallo sich direkt sicher war, dass an der Geschichte der Dunkelhaarigen was dran sein muss, ließ Christina die Situation nicht unkommentiert. "Ich finde es schade, dass man ihn so darstellt, weil er eigentlich einen mega Charakter hat", stellte sie klar. "Das ist halt das Problem, wenn man nur eine Seite der Geschichte kennt", ärgerte sich die Bielefelderin hingegen.

Doch läuft da etwa mehr zwischen der Temptation Island-Bekanntheit und dem 29-Jährigen? So richtig mit der Sprache rausrücken wollte die Blondine diesbezüglich nicht. "Es harmoniert, wir sind einfach gleich, mehr sage ich erst mal nicht dazu", ließ sie sich dann allerdings doch entlocken.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Aleks und Madleine

TVNOW Maddi bei "Ex on the Beach"

TVNOW Christina Dimitriou bei "Ex on the Beach"

