Die Fans trauern mit Andrea Sawatzki (57). Schon in der Vergangenheit hat die Schauspielerin immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihr die Familie ist. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte sie vor einigen Wochen unter anderem ein Foto, zu dem sie in den höchsten Tönen von ihrer Mutter schwärmte. Jetzt meldet sich die Tatort-Darstellerin allerdings mit traurigen Nachrichten: Ihre Mutter ist gestorben.

"Mama, wir werden dich immer lieben, du wirst immer in unseren Herzen wohnen bleiben", schreibt die 57-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu einem Foto ihres verstorbenen Elternteils. Woran genau ihre Mama gestorben ist, geht aus dem Post zwar nicht hervor, der Hashtag #Kämpferin könnte allerdings dafür stehen, dass der letzte Weg nicht gerade leicht war. Besonders stolz ist Andrea auf die Arbeit, die ihre Mutter in früheren Jahren verrichtet hat. "Sie hat ihr ganzes Leben lang für viel zu wenig Geld als Krankenschwester geschuftet, die letzten 20 Jahre nachts, weil sie da zehn Mark mehr bekommen hat und wir meinen Papa im Wechsel pflegen mussten", erinnert sie sich in einem älteren Beitrag zurück.

In seiner Trauer bekommt der TV-Star auch Beistand von prominenter Seite. So kommentieren nicht nur zahlreiche Follower die Todesnachricht mit guten Wünschen und Beileidsbekundungen, sondern auch Stars wie Jochen Schropp (41) oder Timur Bartels (25). "Es tut mir so leid. Umarmung aus der Ferne! Sie wird immer auf dich sehen und stolz auf dich und deine Familie sein", lauten die emotionalen Worte des Club der roten Bänder-Darstellers.

