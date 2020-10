Endspurt ist bei Bindi Irwin (22) zwar noch nicht angesagt, trotzdem schreitet ihre Schwangerschaft natürlich immer weiter voran. Im August hatte die Tochter von TV-Star Steve Irwin (✝44) mitgeteilt, dass sie und ihr Mann Chandler Powell (23) Nachwuchs erwarten – kürzlich präsentierte Bindi sogar erstmals ihr gewachsenes Bäuchlein. Jetzt gibt sie ein weiteres Update: Langsam, aber sicher dürfte die Mama in spe die 20. Schwangerschaftswoche erreichen.

Zu einem Instagram-Foto, das die werdenden Eltern neben einem Giraffengehege zeigt, schreibt Bindi: "Der Babybauch wird immer größer! Wir nähern uns der Halbzeit und ich denke, unsere Tierfamilie im Zoo freut sich schon darauf, unsere Tochter nächstes Jahr kennenzulernen." Außerdem scherzt die Australierin: Ihre Giraffe namens Forest frage sich schon die ganze Zeit, was bei den beiden Tierschutzaktivisten eigentlich vor sich gehe.

Genaue Angaben zu ihrer aktuellen Schwangerschaftswoche macht Bindi nicht. Da sie allerdings von Halbzeit spricht, ist anzunehmen, dass ihr Töchterchen inzwischen circa 25 Zentimeter groß ist. Außerdem müsste die Kleine in etwa 300 Gramm wiegen – so viel wiegt ein Fötus in dieser Phase ungefähr.

Instagram / bindisueirwin Schwangere Bindi Irwin im Oktober 2020

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin im Oktober 2020

