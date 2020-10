Anfang Juli wurde Lena Gercke (32) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Freund Dustin (35) Schöne konnte sie ihre Tochter Zoe auf der Welt willkommen heißen. Seitdem hält sich das Model zwar mit Baby-Content zurück – ab und zu macht sie aber doch eine Ausnahme. So wie jetzt: Lena verrät ihren Fans, dass sie kürzlich einen ersten gemeinsamen Urlaub mit Töchterchen Zoe verbrachte!

Wenn die 32-Jährige einen Buggy schiebt, dann offenbar mit Stil: Via Instagram teilte die Germany's next Topmodel-Gewinnerin der ersten Staffel jetzt einen coolen Schnappschuss von sich mit dem Kinderwagen ihrer Tochter. In dem Netzbeitrag gibt die Neu-Mutter preis, was sie und ihre Tochter vor Kurzem unternommen haben. "Ein Rückblick auf unseren ersten gemeinsamen Familienurlaub vor ein paar Wochen am Tegernsee. Ich vermisse die Berge und Bayern so sehr, seitdem ich in Berlin lebe", betitelte Lena den Schnappschuss.

Papa Dustin war von dieser Momentaufnahme ganz verzückt und hinterließ unter dem Post ein Emoji mit Herzchen-Augen. Dass auch Lena komplett hin und weg von dem 35-Jährigen ist, machte sie erst kürzlich in einem Interview deutlich. Gegenüber Gala erzählte sie, dass ihr Freund "ein supersüßer Daddy" sei.

Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Lena Gercke im Oktober 2020

Dustin Schöne mit seiner Tochter Zoe

