Durch sie schöpft er wieder neue Kraft! Vor wenigen Wochen schockierte The Wanted-Star Tom Parker (32) seine Fans mit der Nachricht, dass er an Krebs erkrankt ist. Aber über einen kleinen Lichtblick konnte sich der Musiker in dieser schweren Zeit freuen: Er soll zum zweiten Mal Vater geworden sein. Zwar äußerte er sich zur Geburt von Nachwuchs Nummer zwei bisher noch nicht – dass seine Kinder ihm besonders viel Mut machen, zeigte Tom jetzt aber mit einem rührenden Post: Darin richtet er das Wort direkt an seine Erstgeborene.

"Für dich lohnt es sich, zu kämpfen, Aurelia Rose", schreibt der 32-Jährige auf seinem Instagram-Account zu einem Foto von der Einjährigen, die darauf in einem süßen Winteroutfit lachend auf der Couch zu sehen ist. Auch wenn Tom das neugeborene Geschwisterchen der kleinen Maus nicht explizit erwähnt, dürfte klar sein, dass der Sänger sich für beide Kids besonders stark geben will. Und nicht nur die zwei Mini-Mes und seine Frau geben Tom neue Kraft, auch die Fans stehen hinter ihm und kommentierten den Post mit zahlreichen guten Wünschen.

Schon vor einigen Tagen hatten sich Toms Bandkollegen zu Wort gemeldet und versucht, ihrem Freund seelischen Beistand zu leisten. "Du warst schon immer der eine unter Millionen. Ich liebe dich, Tom, lassen wir's krachen", schrieb unter anderem Jay McGuiness (30) auf seinem Social-Media-Kanal und stellte klar: Er glaube fest daran, dass Tom den Kampf gegen die Krankheit gewinnen kann.

