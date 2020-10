Das bekommen die Fernsehzuschauer bei The Masked Singer nicht mit! Mittlerweile läuft schon die dritte Staffel der erfolgreichen Musikshow und die Fans sind natürlich wieder im absoluten Ratefieber. Welche Stars stecken in den verrückten Kostümen? Mit Veronica Ferres (55) und Jochen Schropp (41) haben zwei der Promisänger ihre Masken in den großen Liveshows bereits gelüftet. Aber was passiert eigentlich in dem "The Masked Singer"-Studio während der Werbepausen?

Wie Bild berichtet, ist in den Pausen bei den "The Masked Singer"-Machern einiges los, wovon die Ratefüchse vor den Bildschirmen nichts mitbekommen. Vor allem die Crew, die normalerweise hinter den Kulissen arbeitet, muss sich offenbar richtig ranhalten, sobald die Kameras aus sind. Die Mitarbeiter polieren zum Beispiel die Bühne und bauen die Requisiten für den nächsten Auftritt auf. Auch die Stylisten nutzen die kleine Unterbrechung, um das Rateteam rund um Bülent Ceylan (44) und Sonja Zietlow (52) noch einmal aufzufrischen. Trotzdem fand das Rateteam in der vergangenen Folge noch genug Zeit, in den Pausen Fotos mit den Zuschauern vor Ort zu machen – natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Die Zeit zwischen den Auftritten nutzten Bülent, Sonja und Gastjurorin Ruth Moschner (44) auch, um sich mit Snacks zu stärken und noch einmal gemeinsam die Hinweise durchzugehen.

Vor allem Ruth, die in den vergangenen zwei Staffeln dauerhaft im Rateteam saß, war offenbar wieder voll bei der Sache. Als Jochen Schropp am Ende enttarnt wurde, hielt die 44-Jährige nichts mehr auf ihrem Stuhl. Was die Zuschauer zu Hause nicht sahen: Vor lauter Enthusiasmus verlor Ruth sogar ihren Schuh. Das kleine Missgeschick war aber schnell wieder behoben.

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Ruth Moschner, Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

Instagram / ruthmoschner Ruth Moschner, Moderatorin

Hättet ihr gedacht, dass in den Werbepausen im "The Masked Singer"-Studio so viel los ist? Ja, das ist doch klar! Nein, das hat mich überrascht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



