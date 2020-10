Lena Gercke (32) verrät ihr Erfolgsrezept! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin wurde erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mama. Schon kurz nach der Geburt zeigte sie sich wieder megaschlank auf Social Media. Aber Lena ist nicht nur super in Form, sondern auch schon wieder fleißig am Arbeiten. Wie sie ihren Alltag als frischgebackene Mama und Business-Lady meistert, hat sie jetzt verraten.

Im Interview mit Bild plauderte das Model jetzt ganz offen über eine Frage, die sich wohl viele berufstätige Mütter stellen: Wie schafft man den Spagat zwischen Kind und Karriere? Eines sei laut Lena dabei ganz besonders wichtig: Planung. "Ich versuche, die Dinge sehr gut vorzubereiten, zu organisieren, zu koordinieren, damit die Familie und der Job auch unter einen Hut passen", erklärte die Blondine.

So bleibt zwischen Fotoshootings und Meetings genügend Zeit für Kuscheleinheiten mit ihrem Freund Dustin Schöne (35) und dem gemeinsamen Töchterchen Zoe. Und im Home-Office verbindet Lena offenbar einfach das Angenehme mit dem Nützlichen. Erst kürzlich teilte sie ein Foto, auf dem ihr Baby in einer Trage an ihrer Brust schlummert, während sie am Laptop arbeitet.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

