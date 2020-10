Bei Ex on the Beach ist Gefühlschaos vorprogrammiert! In der Sendung werden Singles mit ihren Ex-Partnern konfrontiert. So war es auch bei Paul Röder. Gerade als er die Zeit in der Villa genießt, zieht plötzlich ein ehemaliger Flirt von ihm ein – Malina ist da. So weit, so gut. Nachdem sich die beiden für kurze Zeit wieder annähern durften, musste Paul die Villa aber auch schon wieder verlassen. Gegenüber Promiflash verrät der Berliner jetzt, wie das Verhältnis zu Malina heute ist.

Paul und die Fitnesstrainerin haben sich nach der Show wiedergesehen. "Wir haben uns inzwischen wieder ein paar Mal getroffen. Es ist also alles wieder beim Alten, was auch gut so ist", erzählt er im Promiflash-Interview. Obwohl er gerne Zeit mit Malina verbracht hat, hatte er aber auch Interesse daran, andere Frauen kennenzulernen. “Ich habe es einfach sehr genossen, Zeit mit Malina verbringen zu können. Große Hoffnungen habe ich mir aber keine gemacht, ich wollte trotzdem offen für etwas Neues sein, deswegen war ich ja da", gesteht der Blondschopf im Gespräch mit Promiflash.

"Etwas Neues" war dann Jacky in der Show für ihn. Die wiederum zeigte kaum Interesse an dem sympathischen Berliner. Nachdem die Blondine dann abgeschrieben war, kreisten die Gedanken bis zum Auszug nur noch um Malina. “Natürlich habe ich mir gewünscht, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Ich dachte ja, dass sich emotional eventuell noch mehr bei uns entwickelt”, sagt Paul gegenüber Promiflash.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW Paul und Malina bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Malina Buhl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Paul Röder, "Ex On The Beach"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de