Wie möchte Brenda Patea (27) ihr ungeborenes Kind großziehen? Mit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel wurde die Beauty vor einigen Jahren einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Jetzt ist die dunkelhaarige Schönheit in der 20. Woche schwanger – obwohl sie keinen festen Partner mehr hat. Brenda möchte sich um ihren Nachwuchs nun alleine kümmern – und hat bereits ganz genaue Vorstellungen!

"Ich bleibe in Berlin wohnen. Aber ich werde dort für mein Kind umziehen", verriet Brenda gegenüber Gala. Die werdende Mutter zieht es an den Rand der Hauptstadt. Bei der Erziehung ihres Kindes ist sie allerdings nicht komplett auf sich allein gestellt. "Meine Mama wird mich natürlich unterstützen", erklärte die 27-Jährige. Und auch Freundinnen mit eigenem Nachwuchs würden ihr zahlreiche Ratschläge geben.

"Beruflich werde ich weiter als Influencerin arbeiten", stellte die Bald-Mama klar. Doch damit nicht genug – Brenda möchte sich zudem weiterbilden: "Ich möchte gerne an einer Fernuni studieren." Die Studiengänge Psychologie oder Wirtschaft würden ihr besonders zusagen.

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Influencerin

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Model

