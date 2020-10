Neues Turtel-Pic von Johannes Haller (32) und Jessica Paszka (30)! Nachdem die ehemalige Bachelorette und ihr damaliger Kandidat mehrfach vertraut gesichtet worden waren, machte sie es Anfang des Monats im TV endlich offiziell und verriet: Ja, sie und Johannes sind ein Paar! Mittlerweile scheinen die beiden kaum eine Sekunde ohneeinander zu verbringen und wollen sogar schon bald zusammenziehen. Johannes drückte seine Wertschätzung für seine Partnerin nun mit einem romantischen Foto aus.

Auf Johannes' neuem Instagram-Bild posieren die Turteltauben vor einer Strandkulisse und lachen sich aus tiefstem Herzen an. Dazu schrieb der 32-Jährige: "Ich bin stolz auf dich." Die angehängten Hashtags machen dann auch deutlich, was den Blondschopf zu diesen Worten verleitet hat: Jessi ist Teilnehmerin der neuen Kostümshow "Pretty in Plüsch", die am 27. November auf Sat.1 startet. Sie tritt gemeinsam mit dem Plüsch-Lauch Kevin Puerro, hinter dem sich ein professioneller Sänger verbirgt, an.

Johannes hat möglicherweise aber auch einen weiteren Grund, stolz auf Jessi zu sein: Da sie über Müdigkeit und Kreislaufprobleme klagte, munkeln viele Fans, dass die 30-Jährige in anderen Umständen sein könnte. Dazu waren in ihrer Story nun Medikamente zu sehen, die stark Schwangerschaftspräparaten ähnelten.

Anzeige

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller turtelnd auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de