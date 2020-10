Erneut wurde ein deutscher Promi positiv auf das Coronavirus getestet. Schon vor über einer Woche berichtete Jessica Schröder (26) ihren Fans, dass sie sich nicht wirklich gut fühle. Alles begann zunächst mit einer scheinbar harmlosen Erkältung – wenige Tage später verlor die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dann plötzlich ihren Geruchssinn. Obwohl sie sich bereits nach den ersten Erkältungsanzeichen selbst isolierte, machte die Influencerin jetzt einen Test. Und dieser war tatsächlich positiv.

"Kleines Statement, ich habe mein Ergebnis bekommen und hatte die richtige Vermutung: Ich bin Corona-positiv", klärt Jessi ihre Fans in ihrer Instagram-Story auf. Obwohl sie selbst erst vor Kurzem erfahren habe, dass sie an dem Virus erkrankt ist, sei die Quarantäne für sie schon fast vorbei. Da sie bereits seit einer Woche Symptome habe, müsse sie sich nur noch bis Samstag in ihren eigenen vier Wänden aufhalten.

Niklas Schröder (31), mit dem Jessi seit vergangenem Jahr verheiratet ist und mit dem sie unter einem Dach lebt, zeige bislang noch keine Symptome – um auf Nummer sicherzugehen, mache er nun aber auch einen Test. Generell fordert die Blondine ihre Community auf, schon erste Anzeichen ernst zu nehmen und einen Arzt aufzusuchen: "Wie man an meinem Beispiel sehen kann, muss es nicht immer einen schlimmen Verlauf geben."

Anzeige

Instagram / jessiicooper Jessica Schröder auf Mallorca, Juni 2019

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder im Juni 2019

Anzeige

Privat Jessica Schröder im Hundegarten Serres, Griechenland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de