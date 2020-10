In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars schockten Andrej Mangold (33) und seine Jenny (27) viele Fans. Das Paar galt bisher als äußerst sympathisch und nett – doch in der Show zeigten sie für viele ein anderes Gesicht. Der Streit mit Evanthia Benetatou (28) und die Mobbingangriffe gegen die damalige Mitstreiterin von Jenny wollten einfach nicht aufhören. Auch Diana Herold (46) nahm an der aktuellen "Sommerhaus"-Staffel teil und stellte sich schnell auf Evas Seite. Noch vor einem Jahr sah das allerdings ganz anders aus...

Im vergangenen Jahr führte die Blondine ein Interview mit Andrej und äußerte sich noch so: "Du hast dich absolut für die richtige Frau entschieden. Ich fand die am goldigsten." Damals war Diana Herold noch ein richtiger Fan des Ex-Bachelors. Sie kündigte Andrej mit emotionalen Worten an: "Der erste Bachelor mit Herz." Diese Einschätzung hat sich aber während der Sendung leider nicht bestätigt – viele der Mitkandidaten, so auch Diana, wendeten sich von dem 33-Jährigen ab. Nach Andrejs Auszug war Diana sogar regelrecht erleichtert. "Wir litten beide mit Eva und Chris [...]. Daher war für uns alle der Exit befreiend", erzählte sie vor Kurzem in einem Promiflash-Interview.

Auch Dianas Mann Michi hat alles andere als Wohlwollen für das Rosen-Pärchen übrig. In einer Instagram-Story teilte er nun seine Sicht der Dinge mit. Währenddessen warten die Fans gespannt auf die große Wiedersehensshow am Wochenende und sind neugierig, wie sich Andrej und Jenny zu ihrem Verhalten äußern werden.

TV NOW Evanthia Benetatou und Diana Herold im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

TV NOW Michi und Diana, Das Sommerhaus der Stars

