Mike Heiter zeigt, was er hat! Der Ex-Freund von Elena Miras (28) erfreute seine Fans in der Vergangenheit nicht nur mit seiner Teilnahme an Reality-TV-Formaten wie Love Island oder Das Sommerhaus der Stars – sondern auch mit regelmäßigen Updates in den sozialen Medien. Nicht selten setzt der 28-Jährige dabei seinen durchtrainierten Körper in Szene: Mike teilte jetzt einen neuen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio – darauf lässt er seine stahlharten Muckis spielen!

Auf seinem neuesten Instagram-Foto präsentiert sich Mike oberkörperfrei – nur mit einer roten Jogginghose, einer farblich passenden Cap und Sneakern bekleidet: Dabei spannt der einstige "Love Island"-Teilnehmer seinen Bizeps und seinen Waschbrettbauch an und präsentiert außerdem seinen breiten Rücken. "Maschine", "Kannst dich sehen lassen" oder "Hammer-Body", machten ihm ein paar Fans auf der Fotoplattform Komplimente.

So beeindruckt manche Follower bei diesem Anblick auch waren – einige andere Nutzer hatten weniger Komplimente übrig: "Ach, die Beine", "Bro, du musst den Leg-Day einführen" oder auch "Und was ist mit den Beinen?", ließen ein paar User offen und ehrlich verlauten. Und was sagt ihr: Gefällt euch Mikes neues Muskel-Pic? Stimmt ab!

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Influencer

