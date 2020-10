Ihn selbst hat der Ratespaß gepackt! Gestern flimmerte die zweite Show der aktuellen The Masked Singer-Staffel über die TV-Bildschirme. Und wie in der Woche zuvor musste auch am Dienstagabend ein Kandidat seine Maske fallen lassen. Die Wahl fiel auf den Hummer – niemand Geringeres als Jochen Schropp (41) kam zum Vorschein. Für ihn ist damit die spannende Reise zwar vorbei, doch nun kann er immerhin offiziell fleißig mitraten. Welchen Prominenten würde er sich denn – so rein theoretisch – irgendwann mal unter den aufwendigen Maskierungen wünschen?

"Also ich bin ja ein großer Fan von Barbara Schöneberger (46) und ich weiß, dass die super singen kann, das wäre großartig", gibt der Moderator im Interview mit Promiflash preis. Neben Designer Guido Maria Kretschmer (55) könne er sich auch sehr gut gestandene Schauspieler und Schauspielerinnen auf der "The Masked Singer"-Bühne vorstellen. "Dass Veronica Ferres (55) unter der Maske steckte, die letzte Woche als Erstes entlarvt wurde, fand ich natürlich auch großartig", schwärmt Jochen von seiner ehemaligen Mitstreiterin.

Natürlich habe er sich schon einige Gedanken darüber gemacht, welcher Promi unter welchem Kostüm stecken könnte – doch vor allem bei der Katze tappt er bislang im Dunkeln. "Da stellt sich noch die Frage: Ist das eine ältere Grande Dame des Gesangs oder ist es vielleicht doch eine Schauspielerin? Ich tippe eher auf eine Schauspielerin, habe aber keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich bin sehr gespannt", erklärt Jochen und spricht damit wohl vielen rätselnden Zuschauern aus dem Herzen.

Jochen Schropp, Schauspieler und Moderator

Veronica Ferres als "The Masked Singer"-Biene

"The Masked Singer"-Katze

