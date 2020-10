Am Freitagabend wurde erneut die Goldene Henne verliehen. Seit 1995 ringen Promis in verschiedenen Kategorien um den beliebten Publikums- und Medienpreis. Dieses Jahr wurde die Show erneut von Kai Pflaume (53) moderiert. Er durfte bereits Goldene Hennen an die Band PUR und den Schauspieler Charly Hübner (47) vergeben. Als "Aufsteiger des Jahres" wurde nun der DSDS-Gewinner von diesem Jahr ausgezeichnet – Ramon Roselly bekam den begehrten Award!

Ramon, der im April 2020 die 20. Staffel DSDS gewann, setzte sich gegen seine Konkurrenten in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" durch. Neben dem Schlagerstar waren unter anderem der Schauspieler Jan Bülow und die Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze Anwärter für den Preis. Übergeben wurde die Trophäe von niemand geringerem als Florian Silbereisen (39). Dieser fand lobende Worte für seinen ehemaligen Schützling. "Du hast eine einmalige Stimme und bei dir kann man sagen, dass aus einem Gebäudereiniger ein Sänger werden kann!", teilte er Ramon mit.

Ramon, der mit seinem Sieg etwas überfordert war, nutzte den Moment, um sich bei seinen Mentoren zu bedanken. "Ich kann an DSDS, an Florian Silbereisen und an Dieter Bohlen (66) nur ein großes Dankeschön richten", erklärte er. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Ben Zucker und Helene Fischer (36) zum "Aufsteiger des Jahres" ernannt.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ramon Roselly im April 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Florian Silbereisen

Getty Images Helene Fischer

