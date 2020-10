Gigi Hadid (25) möchte ihrer Community ihren Dank aussprechen! Ende September hat sich das Leben des Models und seinem Partner Zayn Malik (27) komplett verändert: Ihre gemeinsame Tochter kam zur Welt. Zur Geburt erhielt das Paar zahlreiche Glückwünsche von seinen Fans. In ihrem neuen Alltag mit Kind fand die Beauty allerdings noch keine Zeit, um sich dafür zu bedanken – bis jetzt: Mit einem handgeschriebenen Brief richtet sich Gigi jetzt voller Dankbarkeit an ihre Follower!

"Ich möchte eines loswerden", startete Gigi die erste Zeile ihres eigen verfassten Schreibens, das sie mit einem Bild in ihrer Instagram-Story teilte. Demnach wolle die frischgebackene Mama die zahlreichen Geschenke und Gratulationen nicht unkommentiert lassen. "Ich bin überwältigt, mit wie vielen schönen Dingen dieses kleine Menschlein von meinen Lieblingsmenschen schon überhäuft wurde", schrieb die 25-Jährige gerührt.

Zudem entschuldigte sich Gigi, dass ihre Fans nach der Entbindung solange nichts von ihr gehört haben. Das liege keinesfalls an mangelnder Dankbarkeit: "Ich bin auch nur eine frischgebackene Mutter, die versucht, alles unter einen Hut zu bringen, während die Kleine ein Nickerchen macht!"

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadids handgeschriebener Zettel an ihre Fans

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Laufstegschönheit

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de