Kanye West (43) hat sich zum Geburtstag seiner Liebsten etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Vor wenigen Tagen durfte Kim Kardashian (40) ihr 40. Lebensjahr begrüßen. Dazu feierte die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrer Familie und Freunden auf einer kurzerhand gemieteten Privatinsel am Strand. Neben zahlreichen Glückwünschen wurde die Beauty selbstverständlich auch mit Geschenken überhäuft. Ihr Gatte Kanye lieferte jedoch eines der besten Präsente: Er überraschte Kim mit einem Hologramm ihres verstorbenen Vaters Robert (✝59)!

Via Instagram teilte Kim nun einen Clip der emotionalen Botschaft des Hologramms. "Ich bin so stolz auf die Frau, die du geworden bist. Ich beschütze dich, deine Geschwister und Kinder jeden Tag", spricht Kims Vater Robert als dreidimensional projizierte Erscheinung zu seinem Nachwuchs. Für das Geburtstagskind eine äußerst rührende Geste. "Ich kann nicht annähernd in Worte fassen, was das für mich und meine Schwestern, meinen Bruder, meine Mutter und engsten Freunde bedeutet", schwärmte Kim von der "Nachricht aus dem Himmel". Für die US-Amerikanerin eines der "nachdenklichsten Geschenke ihres Lebens".

Kims Geburtstag scheint also ein voller Erfolg gewesen zu sein. Kanye soll allerdings erst am späten Abend zur ausgelassenen Fete dazu gestoßen sein. Doch obwohl seine Überraschung bereits geglückt war, ließ es sich der Rapper nicht nehmen, für ein weiteres Highlight zu sorgen: Sein berühmter Gospelchor performte ein Geburtstagsständchen – im Refrain stimmte der Musiker sogar selbst mit ein.

Instagram / kimkardashian Robert und Kim Kardashian

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Kanye West, Musiker

