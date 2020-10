Bieber-Fans aufgepasst! Wer von der zehnteiligen Doku über Justin Bieber (26) zu Beginn dieses Jahres nicht genug kriegen konnte, kann sich jetzt freuen: Es geht weiter! Bisher war das Leben des Sängers ein ständiges Auf und Ab. Die On-off-Beziehung mit Sängerin Selena Gomez (28) oder auch seine Drogenvergangenheit stürzten den Sänger in eine Krise. Das änderte sich unter anderem, als er in dem Model Hailey Baldwin (23) seine neue Liebe fand. Außerdem immer mit an seiner Seite: Die Fans – und die bekommen jetzt einen privateren Einblick in Justins Leben als je zuvor.

In der neuen YouTube-Dokumentation "Justin Bieber: Next Chapter" zeigt der Sänger, wie sein Alltag aussieht. Die Fans bekommen zu sehen, wie er an neuer Musik arbeitet und worauf er sich in der Zukunft am meisten freut. Auch die aktuelle Gesundheitslage und Frage, wie Justin und Hailey damit umgehen werden thematisiert. Besonders im Fokus steht allerdings sein neuester Song "Lonely", da er eine starke Bedeutung für den 26-Jährigen hat: Darin reflektiert er sein Heranwachsen als gefeierter Star.

Die halbstündige Doku wird ab dem 30. Oktober auf YouTube zu sehen sein. Der Sänger teilte auf seinem Instagram-Account bereits einen ersten Trailer zu seiner Doku. Zahlreiche positive Kommentare unter dem Post zeigen, dass sich die Fans freuen! Auch Superstar Demi Lovato (28) schreibt: "Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich und Hailey".

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / justinbieber Sänger Justin Bieber, 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

