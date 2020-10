Andrej Mangold (33) und seine Jenny (27) freuen sich auf ein Wiedersehen mit Sommerhaus-Bekannten! Vor wenigen Wochen nahmen der ehemalige Bachelor und seine Liebste an dem Reality-TV-Format in Bocholt teil. Dort wohnte das Pärchen mit den Kult-Auswanderern Caro und Andreas Robens unter einem Dach. Der Kontakt zwischen den Paaren scheint auch nach den Aufzeichnungen zu der Sendung nicht abgebrochen zu sein. Jetzt besuchen Andrej und Jenny die Robens auf Mallorca!

Nach der längeren Netz-Pause meldete sich Jenny vor wenigen Stunden in ihrer Instagram-Story zurück. Neben einem kurzen Update verriet die Beauty auch, dass es für sie und Andrej am Abend auf die spanische Urlaubsinsel Mallorca gehe. "Caro und Andreas haben uns eingeladen, darauf freue ich mich schon", erzählte die Zumba-Tänzerin voller Vorfreude. Am Wochenende haben Caro, Andreas und ihr Besuch geplant, das Finale der Sommerhaus-Staffel zu verfolgen.

Und wer weiß, vielleicht verbringen die Auswanderer und das Bachelor-Paar in Zukunft ja sogar noch mehr Freizeit zusammen. Angeblich sollen sich Andrej und Jenny nach einer Immobilie auf Mallorca umgesehen haben und möglicherweise sogar eine Auswanderung planen.

