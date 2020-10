Schauspielerin Anne Hathaway (37) hat durch ihr Talent schon viele große Rollen abgesahnt! Als Mia gelang ihr vor 20 Jahren mit Plötzlich Prinzessin der endgültige Durchbruch. Seitdem ist sie aus Hollywood und der Filmwelt nicht mehr wegzudenken! Aber insgeheim standen noch einige Wunschrollen mehr auf der Liste der Amerikanerin. Jetzt hat sie verraten, in welche Charaktere sie gerne noch geschlüpft wäre.

In "The Drew Barrymore Show" verriet die Schauspielerin nun: "Ich wünschte, ich hätte Julia in 'Romeo und Julia' gespielt, und auch Eliza Doolittle in 'My Fair Lady' wäre toll gewesen." Aktuell ist Anne in dem Film "Hexen hexen" zu sehen. Dort spielt sie eine Oberhexe, die es auf Kinder abgesehen hat. Die Schauspielerin möchte Kinder mit diesem Film ermutigen, sich gegen das Böse starkzumachen.

In der Show von Drew Barrymore (45) verriet die schöne Brünette auch noch etwas aus ihrem Familienleben! An Halloween werde ihr 11 Monate alter Sohn als Affe verkleidet, da er immer gerne auf alles draufklettere, erklärte die Mama. Ihre anderen beiden Jungs würden sich als Autos verkleiden. Da kommen bestimmt ein paar süße Fotos bei raus!

