Da kommt Großes auf die Coaches von The Voice of Germany zu! Am kommenden Sonntag steht die achte Blind Audition im TV an. In der Folge mit von der Partie: Gregory, der bereits TV-Erfahrung hat. 2013 schaffte er es in Team Tim Bendzko (35) bei The Voice Kids bis in die Battles. Jetzt kehrt der heute 21-Jährige zurück und bringt nicht nur eine gewaltige Stimme mit: Er misst mittlerweile sogar fast zwei Meter Körpergröße!

"Es war einer der schönsten Zeitabschnitte meines Lebens", erinnert sich der 1,98 Meter große Nachwuchssänger im Interview mit ProSieben. Noch heute kommt Gregory beim Gedanken an die Dreharbeiten für "The Voice" ins Schwärmen: "Dieses Lächeln vom Gesicht zu nehmen, war unmöglich nach dieser Show. Es war einfach extrem schön." Ob er die Coaches der aktuellen Jubiläumsstaffel mit seiner Version von Herbert Grönemeyers (64) Hit "Männer" übrzeugen kann? Der BWL-Student scheint jedenfalls sehr fleißig an sich gearbeitet zu haben: "Ich habe nie eine Situation ausgelassen, in der ich singen konnte und habe weiterhin Unterricht genommen."

Wenn es nach seiner beachtlichen Körpergröße geht, dürfte sich Gregory im Team von Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) wohlfühlen. Schließlich überragen Samu mit 1,93 Metern und Rea mit immerhin 1,86 Metern die anderen Coaches um Längen – Mark Forster (37), Yvonne Catterfeld (40), Stefanie Kloß (36) und Nico Santos (27) sind alle "nur" um die 1,70 Meter groß.

Anzeige

ProSiebenSAT.1 "The Voice of Germany"-Talent Gregory 2013 bei "The Voice Kids"

Anzeige

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Samu Haber und Rea Garvey für "The Voice of Germany"

Anzeige

© ProSiebenSat.1/Richard Hübner Die Coaches von "The Voice of Germany" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de