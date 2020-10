Nathalie Bleicher-Woth (24) ist bereit für Halloween! Nahezu täglich erfreut die Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit neuen Postings von sich und präsentiert dabei liebend gern ihre Outfits. Für gewöhnlich setzt sie auf sportlichen Dress. Doch bei ihrem neuesten Beitrag musste ihre Community zweimal hinsehen, um Nathalie zu erkennen. Denn die Laiendarstellerin probierte schon mal ihr diesjähriges Halloweenkostüm aus. Ihre Follower finden es schaurig schön!

Gleich auf drei Fotos in ihrem Instagram-Account präsentiert Nathalie ihre gruselige Verkleidung als blutverschmierte Horror-Puppe. Ebenfalls darauf zu sehen – und mindestens genauso furchterregend gestylt – ist ihr Kumpel, der TikTok-Star Leon Content (19). Nach Überwindung des ersten Gruselmoments sind die User vor allem eins: Begeistert von Nathalie und Leons Make-up-Skills. "Yeah, ich liebe euer Make-up" oder "Sieht so anders aus, geil dieser Look", lauten nur zwei Komplimente an das Duo.

Posts wie dieser sind Nathalies Fans ohnehin viel lieber als ihre Horror-Story, die sie vor zwei Wochen teilte: Die 24-Jährige war während einer Bahnfahrt von Leipzig nach Berlin von einem Fremden angegriffen und ins Gesicht gespuckt worden. "Ich dachte in dem Moment wirklich, dass ich sterbe", erzählte sie unter Tränen.

Nathalie Bleicher-Woth

Nathalie Bleicher-Woth und Leon Content im Oktober 2020

Nathalie Bleicher-Woth im Oktober 2020

