Dieses Topmodel liebt Halloween ganz besonders! Heidi Klum (47) ist seit mittlerweile 20 Jahren bekannt für ihre legendären Grusel-Partys im Oktober. Jedes Jahr aufs Neue begeisterte sie in der Vergangenheit zu diesem Anlass mit atemberaubenden Kostümen die Öffentlichkeit. Doch dieses Jahr kann auch diese spaßige Sause – aufgrund der aktuellen Lage – nicht steigen. Im Netz zeigte Heidi jetzt ihren Fans, dass sie sich trotzdem aufwendig zu Halloween verkleiden wird.

2020 scheint die vierfache Mutter zumindest ihre Community auf Instagram zum Staunen bringen zu wollen. Denn sie teilte bereits Beiträge mit verdächtigem Make-up-Content, die darauf hindeuten, dass sie sich dieses Jahr sogar in zwei verschiedenen Ensembles präsentieren wird. Bei beiden Verkleidungen scheint Bodypainting eine bedeutende Rolle zu spielen. Unter ein Foto, auf dem sie sich gerade den Bauch in verschiedenen Brauntönen bepinseln lässt, schrieb Heidi: "Auf zum nächsten Look. Ich gebe mein Bestes, um mich harmonisch ins Bild einzufügen." Ihre Beiträge versah das Mannequin mit #HeidiHalloween2020.

Einige Highlights ihrer Kostümierungen beinhalteten bisher: Ein Alien, die Zeichentrickfigur Jessica Rabbit und Fiona aus der Shrek-Filmreihe. Ob sich Ehemann Tom Kaulitz (31) auch dieses Jahr wieder mit seiner schönen Frau in ein Paarkostüm werfen wird? Die Fans warten jedenfalls gespannt auf die Enthüllung der kompletten optischen Verwandlungen der diesjährigen Grusel-Saison.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum während der Vorbereitungen zu Halloween 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de