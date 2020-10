Das hatte sie sich eigentlich ganz anders vorgestellt! Nachdem es wochenlang ruhig auf den Social-Media-Profilen von Jennifer Lange (27) gewesen war, meldete sie sich am Freitag endlich wieder zurück. Ihren Fans versprach die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin nicht nur, ab sofort wieder etwas aktiver zu werden, sondern weihte sie auch in ihre Urlaubspläne ein. Eigentlich hatte sie vor, nach Mallorca zu reisen, um dort unter anderem mit Caro und Andreas Robens das Finale von Das Sommerhaus der Stars zu schauen. Doch den Trip musste sie nun canceln.

"Wie ihr sehen könnt, bin ich weiterhin in Deutschland. Ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, nicht zu fliegen", bringt Jenny ihre Community in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hätte sie doch nicht mit gutem Gewissen ins Flugzeug steigen können. Die Stimmung ist natürlich etwas geknickt, denn sie und ihr Partner Andrej Mangold (33) hatten sich erst kürzlich eine Immobilie auf der Insel gekauft und wollten jetzt einige organisatorische Dinge erledigen. Außerdem musste jetzt auch das Treffen mit den Robens auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Die Sendung wird dann morgen hier geschaut", gibt die Wahlbonnerin weiter preis.

Während die 27-Jährige nun also langsam wieder in ihren Netz-Alltag zurückfindet, herrscht bei Andrej weiterhin Funkstille. Seitdem der einstige Rosenkavalier für sein Verhalten im Sommerhaus extrem kritisiert worden war, ist er bei Insta und Co. komplett abgetaucht. Zumindest gibt es bereits morgen ein Wiedersehen mit Andrej im TV. Er wird zusammen mit Jenny nach dem Finale bei der Sommerhaus-Reunion auf die anderen Bewohner treffen – und erste Bilder deuten an: Das könnte ziemlich emotional werden.

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juli 2020

Instagram / agentlange Jenny Lange im Mai 2020

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

