Ist zwischen den beiden wieder alles gut? Das Techtelmechtel zwischen Georgia und Max (22) hatte bei Ex on the Beach krasse Ausmaße angenommen. Weil der Temptation Island-Hottie zuvor zugegeben hatte, dass die 19-Jährige gar nicht sein Typ sei, dann aber doch mit ihr in die Kiste gehüpft war und angeblich alles verheimlichen wollte, musste er sich nicht nur der Wut seiner Mitkandidaten aussetzen, sondern wurde auch von seiner Sex-Partnerin gemieden. Kurz darauf schien die Welt allerdings wieder in Ordnung zu sein und Geo kuschelte sich wieder an den Stuttgarter. Im Gespräch mit Promiflash erklärt sie, wie es zu der schnellen Versöhnung gekommen ist.

"Ich kann auf Menschen nicht lange sauer sein und ich verzeihe immer schnell", stellt sie gegenüber Promiflash klar und meint außerdem, dass sie sich über die Entschuldigung des TV-Verführers gefreut habe. Dass er nach der Show im Netz schlecht über die Rothaarige geredet hatte, findet sie zwar alles andere als gut, vermutet aber einen ganz bestimmten Grund dahinter: "Keine Ahnung – er hat das nur für Aufmerksamkeit gemacht, glaube ich."

Max selbst fühlt sich hingegen völlig falsch behandelt. Denn er habe laut seiner Aussage gar keinen Hehl um den Matratzensport mit Geo machen wollen. "Leider kommt es im TV so rüber, als würde ich unsere Nacht vertuschen wollen, allerdings war es ihr Wunsch, das Ganze vor den anderen geheim zu halten." Weil seine Gefühlswelt völlig durcheinandergeraten sei, habe er nichts gegen die Geheimniskrämerei gehabt.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Max und Georgia bei "Ex on the Beach"

Georgia bei "Ex on the Beach"

Olivia und Max bei "Ex on the Beach"

