Dieser The Masked Singer-Kandidat musste zugunsten der Geheimhaltung über sich hinauswachsen! In der letzten Show war der Hummer als Moderator Jochen Schropp (41) enttarnt worden. Nachdem in der ersten Folge Veronica Ferres (55) als Biene aufgedeckt worden war, sind somit schon zwei Promi-Identitäten aufgelöst. Für alle Kostümierten ist es bekanntermaßen am schwierigsten, Familie und ihre Freunde anlügen zu müssen. Auch Jochen sagt über sich selbst, dass er ein offenes Buch sei und normalerweise allen alles von sich erzähle. Gegenüber Promiflash verriet er, in welchen Momenten es ihm besonders schwergefallen sei, alle an der Nase herumzuführen!

Im Promiflash-Interview schildert Jochen eine besonders schwierige Situation, in der er wegen seiner Show-Teilnahme lügen musste: "Bei meinen engen Freunden fiel es mir schwer. Bevor ich zur ersten Show anreisen musste, waren wir eingeladen bei Freunden zum Käse-Fondue. Ich war der erste, der gegangen ist, und alle haben gefragt: ‘Was ist denn mit dir los?'" Er habe sein frühes Verschwinden damit erklärt, dass er nach einer Fastenwanderung den vielen Käse noch nicht vertragen habe. Dabei hatte er einfach früh zu Bett gemusst, da das Abenteuer am nächsten Tag losgegangen sei. Das hätte ihm hinterher leidgetan. Seine Freunde werden ihm das aber hoffentlich nicht übel nehmen: "Ich habe mich heute Morgen schon bei ganz vielen Leuten entschuldigt."

Möglicherweise haben seine Bekannten aber auch geahnt, dass sich der 41-Jährige unter dem lustigen Tierchen verbarg. Denn das Rateteam war ihm bereits auf die Schliche gekommen. Zuerst sei er enttäuscht gewesen, dass sein Name bereits in der ersten Woche fiel. Dann habe sich Jochen aber gefreut, dass die Leute ihn so gut kennen würden.

ProSieben/Willi Weber Veronica Ferres als "The Masked Singer"-Biene

Getty Images Jochen Schropp, Moderator

ProSieben / Willi Weber "The Masked Singer"-Hummer in der zweiten Folge

