Huch, wo ist denn Amira Pochers (28) Babybauch hin? Erst im vergangenen Juni verkündete das Model: Es und sein Mann Oliver Pocher (42) erwarten wieder Nachwuchs! Im Herbst 2019 sind der Entertainer und die dunkelhaarige Schönheit zum ersten Mal Eltern eines Sohnes geworden – und jetzt bekommen sie wieder einen Sohn. Von ihrer allmählich runder werdenden Kugel postete die gebürtige Schweizerin nun ein Foto!

In ihren Instagram-Stories teilte Amira einen Schnappschuss von sich. Sie scheint gerade am Set von ihrer und Olis RTL-Show "Pocher – gefährlich ehrlich" zu sein. Ob die baldige zweifache Mama etwa schon für die nächste TV-Aufzeichnung des Erfolgsformats probt? Das ist durchaus möglich, da die Sendung gerade erst wieder verlängert wurde. Doch das Detail, das ins Auge springt ist nicht der Ort, an dem das Bild aufgenommen wurde, sondern ihr Outfit. Denn ihr schwarzes glitzerndes Blazerkleid versteckt geschickt ihren Babybauch. Nur noch bei ganz genauem Hinsehen ist er noch erkennbar.

Vor einer Woche plauderte Amira erst weitere Details über ihre Schwangerschaft aus. Die 28-Jährige gab preis, dass jetzt gerade die "anstrengende Phase" beginne. "Sodbrennen, Rückenschmerzen etc.", zählt die Moderatorin auf. Die gehen hoffentlich vorbei, bis sie Anfang nächsten Jahres ihren zweiten Sohn auf die Welt bringt.

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Instagram / amirapocher Amira Pocher, September 2020

