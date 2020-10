Das Sommerhaus der Stars geht zum ersten Mal auf dem beschaulichen Hof in Bocholt zu Ende. Doch der fühlte sich bis zum Schluss eigentlich nie wie eine "Notlösung" an. Dass die diesjährigen Promipaare nicht nach Portugal in die altbekannte Sommerhaus-Finca reisen konnten, war und ist der aktuell immer noch angespannten Gesundheitslage zu verschulden. Kurzerhand hatte sich RTL entschlossen, die Produktion nach Deutschland zu verlagern. Eine Lösung, die vielleicht für immer so bleiben könnte? Promiflash stellt euch drei Gründe vor, warum Bocholt vielleicht die bessere Sommerhaus-Wahl ist!

Der Grundriss

Keine Frage, kein Sommerhaus war bisher so eng und klein wie das Innenleben des Bocholter Bauernhauses! In diesem Jahr hatten die Stars und Sternchen nämlich keine richtigen Schlafzimmer, sondern mussten zum größten Teil in Stockbetten und auf der Couch im Wohnzimmer nächtigen. Die extreme Enge und fehlende Möglichkeit des gegenseitigen Aus-dem-Weg-Gehens ließ die angespannte Stimmung zwischen den VIPs sicher noch mehr hochkochen. Ob das vielleicht der Grund dafür ist, dass es dieses Jahr so viele Streits und Auseinandersetzungen wie noch nie gegeben hat?

Die Dekoration

Auch die Dekoration und der generelle Zustand des Hauses sorgten dafür, dass sich die Stars unabhängig von der extremen Schlafsituation unwohl gefühlt hatten. Ein schimmeliges Bad, ausgestopfte Tiere und gruselige Porzellanpuppen machten das Ambiente im Sommerhaus noch unbehaglicher. Dass sich vor allem die Deko bezahlt gemacht hat, bewies der Vorfall mit Lisha und Kontrahentin Caroline Robens. Die YouTuberin nutzte während der Show eines der Spielzeuge, um daraus kurzerhand eine furchteinflößende Voodoo-Puppe zu basteln. Eine bessere Story hätte sich RTL wohl nicht wünschen können!

Die Spiele

Die Challenges, in denen sich die Paare Jahr für Jahr beweisen müssen, sind immer ein Highlight in jeder Sommerhaus-Staffel. Schließlich erfährt man unter anderem in kuriosen Quizrunden jedes Mal herrlich intime Details der Promis. Auch in diesem Jahr sorgten die Spiele für jede Menge Lacher und bewiesen: Gute Unterhaltung hat nichts mit der Örtlichkeit, wo man die Duos antreten lässt, zu tun! Ob nun Portugal oder Deutschland: Die Aufgaben lassen sich wunderbar in beiden Ländern bestreiten. Es spräche also auch unter diesem Aspekt nichts dagegen, zukünftig weiterhin in Bocholt zu drehen!

