Der diesjährige Drehort für Das Sommerhaus der Stars steht fest! Nachdem bereits einige Zuschauer fürchteten, dass sie in diesem Jahr gänzlich auf das beliebte Reality-TV-Format verzichten müssen, steht seit einigen Tagen fest: Die Show wird definitiv gedreht – allerdings mit einer Neuerung. Die teilnehmenden Promis werden sich nicht in Portugal aufhalten, sondern in Deutschland. Jetzt gibt es erste Aufnahmen der künftigen Bleibe der Promi-Pärchen.

In einem kurzen Clip zeigt RTL.de die ersten Bilder des Hauses – und dort ist keine Spur von Luxus. Es erinnert eher an eine alte Hütte und ist in einem schlichten Landhausstil gehalten. Die Paare dürften sich besonders über die Größe der Unterkunft freuen. Dort ist offenbar viel Raum, um jedem Star genügend Platz zu bieten. Auf die Kandidaten wartet außerdem ein großer, grüner Garten mit einem rostigen Grill, Plastikstühlen – und einem kleinen Pool. Um das Grundstück herum gibt es bis auf Felder nichts zu sehen.

Bleibt nur noch abzuwarten, wer in das Sommerhaus einziehen wird. Der ehemalige Bewohner Thorsten Legat (51) hat genaue Vorstellungen davon, welche Promi-Kollegen er gern in dem Format sehen würde – und da gehört er selbst auch dazu! "Mein Freund Detlef Steves (51), Jürgen Milski (56), Olivia Jones (50), Mickie Krause (49), Melanie Müller (31) und mich. Ich gehöre einfach zu dieser Familie dazu. Diese Kombination wäre eine unfassbare Mischung aus brennendem Stoff."

TVNOW Yeliz Koc und Johannes Haller bei der Ankunft im Sommerhaus

TVNOW / Stefan Gregorowius Jasmin und Willi Herren, Sommerhaus-Paar 2019

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten Legat im Dezember 2019



