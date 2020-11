Eigentlich suchen die Kandidaten bei Ex on the Beach die Liebe – oder zumindest einen heißen Flirt. Im Mittelpunkt stehen neben den Kandidaten eine große Villa, aufregende Dates und echte Gefühle! Klar, dass in diesem Ambiente auch mal Tränen fließen. Sogar Muskelberg Ferhat (28) konnte sich nicht mehr zurückhalten. Grund dafür war seine Angebetete Olivia. Gegenüber Promiflash verriet er, warum er derart emotional auf Olivias aggressives Verhalten reagiert hat!

"Ex on the Beach"-Teilnehmer Max (22) hatte Sex mit Georgia, obwohl er kein echtes Interesse an ihr hatte – das war zu viel für Olivia. Bei dem Rotschopf brannten alle Sicherungen durch und sie gab Max eine Ohrfeige. Das kam wiederum bei Ferhat gar nicht gut an. "Es war für mich zu viel einfach, es gab jeden Tag Stress. Dann schlägt Olivia Max, das hat mich irgendwie berührt, die Situation", gab er im Promiflash-Interview zu. Aber eine Sache nervt den Kölner noch mehr. "Sie wollte sich nicht entschuldigen und das hat sie bis heute nicht, was ich auch schade fand", führte er weiter aus.

Mit Madleine hat bereits eine Ex-Partnerin von Ferhat die Villa bezogen. Die beiden kennen sich aus Are You the One? und auch in diesem Format sind bei dem 28-Jährigen Tränen geflossen. "Ich bin auch nur ein Mensch mit Gefühlen, auch wenn ich groß bin und so aussehe", sagt Ferhat im Promiflash-Interview.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

