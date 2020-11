Er meint es richtig ernst! Nachdem Marco Cerullo (31) während der Beziehung mit Christina Graß (32) das ein oder andere Pfündchen zugenommen hatte, sagte er im Frühjahr dem Liebes-Speck den Kampf an. Und das mit Erfolg: Im September verriet er seinen Fans, dass er mittlerweile über fünf Kilo abgenommen habe – Tendenz steigend. Doch schafft es der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat auch, sein neues Gewicht zu halten?

Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Und mehr noch: Er ist dabei, ordentlich Muskelmasse aufzubauen. In seiner Instagram-Story gab Marco seinen Fans ein kurzes Update. Seine Diät-Challenge sei zwar mittlerweile abgeschlossen – dennoch achte er darauf, was er isst und dass er sich ausreichend bewegt. "Ich muss ja wirklich sagen, ich bin aktuell mit meinem Gewicht sehr zufrieden", erzählte er, bevor er sich erneut auf den Weg ins Fitnessstudio machte.

Ohne Sport wären die Pfunde wahrscheinlich nicht so fix gepurzelt – und aus diesem Grund trainierte Marco in den vergangenen Monaten, was das Zeug hält. "Ich hab da auch einen strengen Plan und zieh' den soweit auch durch", plauderte er im Interview mit Promiflash aus.

Instagram / marcocerullo_official Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Marco Cerullo im April 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Ex-Bachelorette-Boy

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Mai 2020

