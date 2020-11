Für viele sind David (45) und Victoria Beckham (46) das Traumpaar schlechthin! Auch optisch kann den beiden keiner etwas vormachen. In gewählten Augenblicken lassen die beiden ihre Follower auch mal an privaten Momenten teilhaben. Das ist vor allem deshalb etwas Besonderes, weil Victoria oft als unnahbar gilt. Aber jetzt ist es wieder passiert! Die Fans dürfen David in einem ganz privaten Setting sehen – und in einem ungewöhnlichen Look.

Was macht David Beckham wohl an einem entspannten Mittwochabend? Jetzt weiß man es: Er relaxt in einem Sessel – mit Mütze und in einem rosa Pyjama! Wie bitte? Genau dieses Bild postete Frau Victoria jetzt in ihrer Instagram-Story. Dabei hält ihr Ehegatte einen Reisbranntwein in der Hand und schaut nachdenklich in die Ferne. Das Ehepaar scheint gemeinsam ganz entspannte Stunden zu Hause zu verbringen.

Solche Einblicke sind eine echte Rarität bei den Beckhams. Das letzte Mal freuten sich die Fans über private Schnappschüsse, als die beiden zusammen im Pärchenurlaub war. Die Kinder der beiden sind da schon deutlich offener auf Instagram. Sohn Brooklyn (21) teilt gerne private Bilder mit seiner Verlobten Nicola (25).

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und David Beckham im Schwarzwald 2020

Instagram / brooklynbeckham Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im April 2020

