Heute Abend fliegen erneut die Fetzen! In den vergangenen Wochen wurde bei Das Sommerhaus der Stars heftigst gestritten. Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) zogen immer wieder über Evanthia Benetatou (28) her und setzten offenbar auch die anderen Promis auf die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin an. Auch Georgina Fleur (30) und ihr On-Off-Partner Kubilay Özdemir sorgten eingangs für großen Zoff. Heute Abend findet endlich das langersehnte Wiedersehen aller Promi-Mitbewohner statt – und es kommt zum Showdown zwischen den Streithähnen!

Wenige Stunden vor der Ausstrahlung gab RTL nun erste Einblicke in die Reunion – und zu sehen ist eine schluchzende Jenny. "Ich kann nicht wirklich erklären, warum ich gerade so emotional reagiert habe. Generell löst das Sommerhaus sehr, sehr starke Emotionen in mir aus, weil es wirklich eine sehr, sehr emotionale und negative Zeit für mich war", versucht die ehemalige Bachelor-Siegerin ihre Tränen zu erklären. Sie sei froh, das Kapital nach diesem Treffen endlich abschließen zu können.

Dass Jenny emotional wirklich am Ende ist, kauft eine ihr allerdings nicht ab – Georgina: "Haben die anderen auch so geweint, als ihr die vor so vielen Zuschauern gemobbt habt?", fragt sie die Freundin von Andrej entsetzt. Diese stritt jedoch ab, im Haus überhaupt jemanden fertig gemacht zu haben. Der Clip zeigt auch: Diese Diskussion bleibt nicht der einzige Zoff am heutigen Trash-Abend!

TVNOW Die Wiedersehens-Show von "Das Sommerhaus der Stars" 2020

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei der Sommerhaus-Reunion 2020

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

