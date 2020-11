Das dürfte die Fans von damals freuen! Die Girlgroup Monrose feierte in den 2000ern große Erfolge. Doch die Gruppe trennte sich vor mittlerweile bereits neun Jahren. Immer wieder äußerte sich Senna Gammour (40) seitdem despektierlich über ihre Ex-Kollegin Mandy Capristo (30). Der Kontakt zwischen den beiden war sogar komplett abgebrochen. Doch auf das Bandküken angesprochen, schlug die 40-jährige "Bandmama" im Interview nun überraschend versöhnliche Töne an.

"Ich glaube, zwischen mir und Mandy sind auch Sachen vorgefallen, die ich jetzt hier nicht so preis gebe. Die waren eher privat und nach der Monrose-Zeit", erklärte die Bestseller-Autorin gegenüber Exclusiv. Dennoch gab sie sich optimistisch, was die Zukunft betrifft: "Es wird die Zeit kommen, in der man sich auf eine gute Art und Weise ausspricht – und vielleicht weitermacht oder sich verabschiedet." Ob der Webstar damit sogar andeutete, dass sie sich unter gewissen Umständen eine Monrose-Reunion vorstellen könnte?

Fakt ist, dass Senna gerade wieder den Weg zurück zur Musik gefunden hat – und in Berlin zurzeit ihr erstes Soloalbum aufnimmt. Nächstes Jahr soll das Projekt veröffentlicht werden. Auch Mandy feierte vor wenigen Wochen die Veröffentlichung ihrer ersten Solo-Single seit acht Jahren. Einer musikalischen Wiedervereinigung stünde – nach einer Aussprache – also nichts im Weg.

Getty Images Monrose 2006

Instagram / missgammour Senna Gammour, Autorin

Andreas Rentz / Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose im Jahr 2007

