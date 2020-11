Hat sie es nun getan oder nicht? In einem langatmigen Gerichtsprozess, der am Montag geendet ist, ging es um die turbulente Beziehung zwischen Johnny Depp (57) und Amber Heard (34). Viele pikante Details wurden offengelegt – so auch ein skurriles Ereignis: Der Fluch der Karibik-Star fand Kot im Ehebett vor und behauptete, die Schauspielerin sei dafür verantwortlich gewesen. Die Beschuldigte schob es allerdings auf einen ihrer Hunde. Nun wurde in dem Fall die Schuldfrage geklärt!

Der Richter wehrte am letzten Prozesstag Johnnys Vorwürfe, dass Amber ihr Geschäft zwischen den Laken gemacht haben soll, ab. Viel wahrscheinlicher sei es, dass einer der Hunde dafür verantwortlich gewesen sei, zitiert The Sun. Um dem wahren Übeltäter des Häufchens auf den Grund zu gehen, wurden im Gerichtssaal Fotos der Fäkalien herumgezeigt. Anhand dessen kam man zu dem Schluss, dass es sich viel eher um tierische Notdurft gehandelt haben müsste.

Nicht nur Johnny sieht das anders als der Richter – auch seine Haushälterin Hilda Vargas, die den Kot als Erste entdeckt hatte, sagte vor Gericht aus: "Ich war entsetzt und angeekelt. Es war mir klar, dass das menschliche Fäkalien sind." Sie sei sich sicher, dass die kleinen Hunde des einstigen Paares so etwas nicht produziert haben könnten.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp bei der International Film Festival Awards Gala in Palm Springs 2016

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Februar 2014

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard

