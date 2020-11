Sandra Janina überraschte ihre Fans vor wenigen Tagen mit einem unerwarteten Liebes-Statement im Netz! Die hübsche Blondine hatte sich von Love Island-Kollege und TV-Casanova Henrik Stoltenberg getrennt – und das in aller Öffentlichkeit in den sozialen Medien. Doch hatte sie diese Art und Weise der Trennung bereits zuvor geplant – oder war das Statement spontan? Gegenüber Promiflash sprach sie jetzt offen und ehrlich über das Liebes-Aus...

"Dieses Statement öffentlich zu machen, ist mir sehr schwergefallen", stellte Sandra im Promiflash-Interview klar und erklärte: "Ich habe bis fünf Minuten vorher eigentlich noch gedacht, dass ich ihm noch eine Chance gebe und doch noch mal nach Köln fahre." Allerdings sei die Trennung für sie dann doch die einzig sinnvolle Entscheidung gewesen. "Es hat mir einfach nicht mehr gutgetan", betonte sie.

Bevor sich Sandra in Form von Social-Media-Postings in aller Öffentlichkeit von dem TV-Casanova trennte, habe sie versucht, ihm persönlich von ihrem Trennungswunsch zu erzählen – jedoch ohne Erfolg: "Ich habe ihm am Abend davor eine lange Sprachnachricht gesendet, in der ich ihm das sagte", beschrieb sie ihr Vorgehen und machte klar: "Die hat er sich allerdings bis heute nicht angehört."

Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

Sandra Janina, TV-Bekanntheit

"Love Island"-Kandidatin Sandra Janina

