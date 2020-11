Was für ein romantischer Post von James Kirkham! Erst im vergangenen August gaben der Rennfahrer und seine Partnerin Jessica Hart (34) bekannt: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – ein kleines Mädchen. Während der Babyparty vor wenigen Tagen machte der Auto-Liebhaber dem schwangeren Victoria's Secret-Model sogar einen Heiratsantrag. Nur kurz nach der Verlobung widmet der US-Amerikaner seiner zukünftigen Frau ein paar rührende Zeilen.

Zu drei Aufnahmen von dem Tag, als Jessica zustimmte, seine Frau zu werden, schreibt er auf Instagram: Es sei kein Zufall gewesen, dass sich ihre Wege gekreuzt haben. Denn alles, was in ihren Leben passiert ist, habe die beiden Turteltauben genau an diese Stelle geführt. "Lass uns weiterhin ein harmonisches Zusammenleben kreieren, das von Liebe und Spontanität erfüllt ist", erzählt der Nescar-Pilot.

James betont, dass er immer noch total "überwältigt" sei, dass er mit "seiner Königin" verlobt sei. "Lass uns einander gegenseitig anspornen, stets weiter zu träumen und uns nie als selbstverständlich hinzunehmen", wünscht sich der baldige Papa einer Tochter.

Anzeige

Instagram / jameskirkham James Kirkham und Jessica Hart in Malibu im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jameskirkham Jessica Hart in Hollywood im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / jesshart James Kirkham und Jessica Hart im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de