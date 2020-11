Cody Simpson (23) lässt offenbar nichts anbrennen. Erst vor wenigen Wochen hatten der Sänger und Miley Cyrus (27) nach knapp einem Jahr Beziehung ihre Trennung öffentlich gemacht. Doch Cody steckt deshalb den Kopf nicht in den Sand – Ende September war der Blondschopf mit einer brünetten Beauty in Los Angeles gesichtet worden. Doch die ist offenbar schon wieder Geschichte: Jetzt zeigte sich Cody mit einer Blondine an seiner Seite.

Auf Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist der 23-Jährige mit einer blonden Schönheit in Los Angeles unterwegs – und dabei wirken die beiden ziemlich vertraut. Während Cody auf einem Einkaufswagen steht, schiebt ihn die mysteriöse Lady über den Parkplatz eines Einkaufszentrums. Dabei berühren sich auch die Hände der beiden immer wieder am Griff des Gefährts. Ob sie sich tatsächlich daten oder nur Freunde sind, wird die Zeit zeigen.

Fest steht auf jeden Fall, dass der Australier schon länger seine Fühler wieder ausgestreckt hat. Kurz nach dem Liebes-Aus mit dem Hannah Montana-Star wurde Cody mit einigen leicht bekleideten Bikini-Girls am Strand abgelichtet. Schon damals hatte er sich angeregt mit einer Blondine unterhalten – ob es sich um das gleiche Mädchen handelt wie bei der Einkaufstour?

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Getty Images Cody Simpson im Februar 2020

ActionPress/SIPA PRESS Cody Simpson, Sänger

